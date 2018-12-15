banner237
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
12 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
109 0
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
16 0
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
93 0
Rüyaların anlamı var mı?
Rüyaların anlamı var mı?
16 0
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
22 0
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
11 0
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
12 0
banner82

Futbol Liglerinde bugün alınan sonuçlar

banner27

banner210
Futbol Liglerinde bugün alınan sonuçlar
banner215

K-PET FUTBOL LİGLERİMİZDE 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SÜPERLİG

YAK - M.A. YEŞİLOVA 6-2
G.HALK EVİ - ÇETİNKAYA 1-2
G.BİRLİĞİ - GÖNYELİ 0-0

BİRİNCİ LİG
OZANKÖY - ÇANAKKALE 3-0
DEĞİRMENLİK - MORMENEKŞE 4-2
MARAŞ - HAMİTKÖY 3-1
KARŞIYAKA - YENİBOĞAZİÇİ 2-2

GENÇLER LİGİ. 

SÜPERLİG
MTG - LEFKE 5-1
YAK - M.A. YEŞİLOVA 1-0
G.HALK EVİ - ÇETİNKAYA 0-3
G.BİRLİĞİ - GÖNYELİ 3-2

BİRİNCİ LİG

OZANKÖY - ÇANAKKALE 5-3
DEĞİRMENLİK - MORMENEKŞE1-5
MARAŞ - HAMİTKÖY 2-1
KARŞIYAKA - YENİBOĞAZİÇİ 3-3
GÖÇMENKÖY -DOĞANCI 3-0 (H)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.