Futbol Liglerinde bugün alınan sonuçlar

K-PET FUTBOL LİGLERİMİZDE 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SÜPERLİG
YAK - M.A. YEŞİLOVA 6-2
G.HALK EVİ - ÇETİNKAYA 1-2
G.BİRLİĞİ - GÖNYELİ 0-0
BİRİNCİ LİG
OZANKÖY - ÇANAKKALE 3-0
DEĞİRMENLİK - MORMENEKŞE 4-2
MARAŞ - HAMİTKÖY 3-1
KARŞIYAKA - YENİBOĞAZİÇİ 2-2
GENÇLER LİGİ.
SÜPERLİG
MTG - LEFKE 5-1
YAK - M.A. YEŞİLOVA 1-0
G.HALK EVİ - ÇETİNKAYA 0-3
G.BİRLİĞİ - GÖNYELİ 3-2
BİRİNCİ LİG
OZANKÖY - ÇANAKKALE 5-3
DEĞİRMENLİK - MORMENEKŞE1-5
MARAŞ - HAMİTKÖY 2-1
KARŞIYAKA - YENİBOĞAZİÇİ 3-3
GÖÇMENKÖY -DOĞANCI 3-0 (H)