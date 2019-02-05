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Futbol Ligleri’nde 17. hafta programı açıklandı

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Futbol Ligleri’nde 17. hafta programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde 17. hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.

17. haftanın açılış maçı olan Gençler Birliği - Girne Halk Evi maçı olacak. Lider Mağusa Türk Gücü, 10 Şubat Pazar günü Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’nın konuğu olacak.

K-PET Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 18:30

Gençler Birliği -Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı

9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli - Yenicami, Atatürk Stadı

MA Yeşilova - Cihangir, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Esentepe - Gençlik Gücü, Erdal Barut Stadı

Küçük Kaymaklı - Lefke, Şht Hüseyin Ruso Stadı

10 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya - MTG, Atatürk Stadı

Binatlı - DTB, Üner Berkalp Stadı

TOL- BÜY, Mete Adanır Stadı

K-PET Birinci Lig’de 17. hafta programı şöyle:

9 Şubat 2019, Saat 14:00

Düzkaya – Akova Vuda     

Bostancı Bağcıl – Mesarya

Çanakkale – Doğancı

Maraş – Karşıyaka

10 Şubat 2019, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Göçmenköy

Hamitköy – Yalova                                                           

Mormenekşe – Ozanköy        

Değirmenlik – Y Dumlupınar

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