Futbol Ligleri’nde 17. hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde 17. hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.
17. haftanın açılış maçı olan Gençler Birliği - Girne Halk Evi maçı olacak. Lider Mağusa Türk Gücü, 10 Şubat Pazar günü Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’nın konuğu olacak.
K-PET Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 18:30
Gençler Birliği -Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı
9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Gönyeli - Yenicami, Atatürk Stadı
MA Yeşilova - Cihangir, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Esentepe - Gençlik Gücü, Erdal Barut Stadı
Küçük Kaymaklı - Lefke, Şht Hüseyin Ruso Stadı
10 Şubat Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya - MTG, Atatürk Stadı
Binatlı - DTB, Üner Berkalp Stadı
TOL- BÜY, Mete Adanır Stadı
K-PET Birinci Lig’de 17. hafta programı şöyle:
9 Şubat 2019, Saat 14:00
Düzkaya – Akova Vuda
Bostancı Bağcıl – Mesarya
Çanakkale – Doğancı
Maraş – Karşıyaka
10 Şubat 2019, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Göçmenköy
Hamitköy – Yalova
Mormenekşe – Ozanköy
Değirmenlik – Y Dumlupınar