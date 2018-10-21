Futbol liglerimizde günün sonuçları

FUTBOL LİGLERİMİZDE 5. HAFTA GÜNÜN MAÇLARININ SONUÇLARI
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı - Küçük Kaymaklı 6-0
Esentepe - Doğan Türk Birliği 0-5
Binatlı - Cihangir 0-2
Gençlik Gücü – Yenicami (Hava şartları nedeni ile tatil)
K-Pet 1. Lig
Yeniboğaziçi – Düzkaya 1-2
Değirmenlik – Ozanköy 0-3
Maraş – Mesarya 0-1
Karşıyaka – Doğancı 1-0
GENÇLER LİGİ
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı - Küçük Kaymaklı 2-2
Esentepe - Doğan Türk Birliği 0-1
Binatlı - Cihangir 1-2
Gençlik Gücü – Yenicami 0-4
BİRİNCİ LİG
Yeniboğaziçi – Düzkaya 0-3
Değirmenlik – Ozanköy 3-4
Maraş – Mesarya 2-2
Karşıyaka – Doğancı 3-0 (H)