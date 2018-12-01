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Futbol liglerimizde günün maç sonuçları

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Futbol liglerimizde günün maç sonuçları
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K-PET SÜPER LİG 
Gönyeli - Binatlı 3-1
Esentepe - Çetinkaya 1-0
BÜY - Lefke 0-2
 

K-PET BİRİNCİ LİG
Yalova - Akova Vuda 1-0
Değirmenlik- Y.Boğaziçi 1-5
Maraş - B.Bağcıl 2-6
Karşıyaka - Çanakkale 4-2
Mesarya - Doğancı 4-0

U21 LİGLERİNDE GÜNÜN SONUÇLAR
 

SÜPER LİG 
DTB - MTG 4-3
Gönyeli - Binatlı 2-1
Esentepe - Çetinkaya 2-1
BÜY - Lefke 9-0
 

BİRİNCİ LİG
Yalova - Akova Vuda 1-1
Değirmenlik- Y.Boğaziçi 0-6
Maraş - B.Bağcıl Tatil Edildi (Darp Var)
Karşıyaka - Çanakkale 3-1
Mesarya - Doğancı 3-0 (H)

BTM 1. LİG

Kırmızı Grup

Görneç – Dörtyol: 1-1

Geçitkale – Serdarlı: 3-0

Beyaz Grup

Lapta – Aydınköy: 3-1

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