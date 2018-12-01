Futbol liglerimizde günün maç sonuçları

K-PET SÜPER LİG
Gönyeli - Binatlı 3-1
Esentepe - Çetinkaya 1-0
BÜY - Lefke 0-2
K-PET BİRİNCİ LİG
Yalova - Akova Vuda 1-0
Değirmenlik- Y.Boğaziçi 1-5
Maraş - B.Bağcıl 2-6
Karşıyaka - Çanakkale 4-2
Mesarya - Doğancı 4-0
U21 LİGLERİNDE GÜNÜN SONUÇLAR
SÜPER LİG
DTB - MTG 4-3
Gönyeli - Binatlı 2-1
Esentepe - Çetinkaya 2-1
BÜY - Lefke 9-0
BİRİNCİ LİG
Yalova - Akova Vuda 1-1
Değirmenlik- Y.Boğaziçi 0-6
Maraş - B.Bağcıl Tatil Edildi (Darp Var)
Karşıyaka - Çanakkale 3-1
Mesarya - Doğancı 3-0 (H)
BTM 1. LİG
Kırmızı Grup
Görneç – Dörtyol: 1-1
Geçitkale – Serdarlı: 3-0
Beyaz Grup
Lapta – Aydınköy: 3-1