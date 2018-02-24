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Futbol liglerimizde alınan sonuç ve haftanın programı

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Futbol liglerimizde alınan sonuç ve haftanın programı
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SÜPER LİG

Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği: 1-7

Binatlı- K Kaymaklı 1-4
Gençlik Gücü – Ozanköy 4-2
Yalova - Merit Alsancak Y 1-1
BİRİNCİ LİG 
Akova Vuda - Lapta 3-1
Dumlupınar –B Bağcıl 3-0
Çanakkale - Mormenekşe (Tatil Edildi) 
Görneç - Kaya Mehmetçik 3-0
Maraş - Değirmenlik 1-2

25 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu, Utku Hamamcıoğlu

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği, Emre Öztaşlı

Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke, Hüseyin Eyyüpler

K-Pet Birinci Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe, Serkan Şimşek

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi, Turgay Misk

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı, Hasan Eriş

26 Şubat Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı

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