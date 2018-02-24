Futbol liglerimizde alınan sonuç ve haftanın programı

SÜPER LİG
Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği: 1-7
Binatlı- K Kaymaklı 1-4
Gençlik Gücü – Ozanköy 4-2
Yalova - Merit Alsancak Y 1-1
BİRİNCİ LİG
Akova Vuda - Lapta 3-1
Dumlupınar –B Bağcıl 3-0
Çanakkale - Mormenekşe (Tatil Edildi)
Görneç - Kaya Mehmetçik 3-0
Maraş - Değirmenlik 1-2
25 Şubat Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu, Utku Hamamcıoğlu
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği, Emre Öztaşlı
Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke, Hüseyin Eyyüpler
K-Pet Birinci Lig
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe, Serkan Şimşek
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi, Turgay Misk
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı, Hasan Eriş
26 Şubat Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı