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Futbol Liglerimizde 2.Hafta Günün maç sonuçları

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Futbol Liglerimizde 2.Hafta Günün maç sonuçları
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SÜPER LİG 
MTG-Çetinkaya: 1-1

GHE - G Birliği 5-0
G G - Esentepe 4-0
BAF Ü Y -Türk Ocağı 4-2
BİRİNCİ LİG 
Yalova - Hamitköy 3-0
Göçmenköy - Yeniboğaziçi 0-1 
Doğancı –Çanakkale 1-5
Mesarya -Bostancı Bağcıl 2-3
Yonpaş Dumlupınar - Değirmenlik 4-0

GENÇLER LİGİ
SÜPER LİG 
MTG- Çetinkaya 2-1
GHE - G Birliği 1-2
G G - Esentepe 0-3
BAF Ü Y -Türk Ocağı 3-4
BİRİNCİ LİG 
Yalova - Hamitköy 0-0
Göçmenköy - Yeniboğaziçi 3-2
Doğancı –Çanakkale ----
Mesarya -Bostancı Bağcıl 4-1
Yonpaş Dumlupınar - Değirmenlik (Değirmenlik Çıkmadı)

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