Futbol Liglerimizde 2.Hafta Günün maç sonuçları

SÜPER LİG
MTG-Çetinkaya: 1-1
GHE - G Birliği 5-0
G G - Esentepe 4-0
BAF Ü Y -Türk Ocağı 4-2
BİRİNCİ LİG
Yalova - Hamitköy 3-0
Göçmenköy - Yeniboğaziçi 0-1
Doğancı –Çanakkale 1-5
Mesarya -Bostancı Bağcıl 2-3
Yonpaş Dumlupınar - Değirmenlik 4-0
GENÇLER LİGİ
SÜPER LİG
MTG- Çetinkaya 2-1
GHE - G Birliği 1-2
G G - Esentepe 0-3
BAF Ü Y -Türk Ocağı 3-4
BİRİNCİ LİG
Yalova - Hamitköy 0-0
Göçmenköy - Yeniboğaziçi 3-2
Doğancı –Çanakkale ----
Mesarya -Bostancı Bağcıl 4-1
Yonpaş Dumlupınar - Değirmenlik (Değirmenlik Çıkmadı)