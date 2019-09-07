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Futbol kadınlarla güzel

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Futbol kadınlarla güzel
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Son yıllarda ilginin arttığı futbolumuzda kadın taraftarların sayısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yenicami U12 Takımı futbolcularının anneleri, Yeni Boğaziçi maçında çocuklarına destek olmak için siyah beyazlı formaları ile Sadık Cemil Stadı tribünlerindeki yerlerini aldılar.

Maçı 2-0 kazanan Yenicami U12 Takımı, çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalde Esentepe ile eşleşti. Yenicami - Esentepe maçı, Pazar günü Sadık Cemil Stadında Saat 18:00'de oynanacak.

Akdoğan Akıncılar kulübünün kadın taraftarları ise Akdoğan Festivalinin açılış kortejine kırmızı beyazlı formalarıyla katılarak açılışa renk kattılar.

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