Futbol için buluştular

Milletvekili eski futbolcu Hasan Büyükoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile birlikte futboldaki örgütlerin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi

Korona virüs tehlikesinden dolayı genelde spor özelde ise futbol liglerinin geleceği belirsizliğini korurken, yetkililerin sportif faaliyetlerin başlama ihtimali üzerine yaptıkları çalışmalar da sürüyor.

Halkın Partisi Milletvekili eski futbolcu Hasan Büyükoğlu, dün Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile birlikte futboldaki örgütlerin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Spor Dairesi Müdür yardımcısı Mustafa Sütçü’nün de yer aldığı görüşmeye Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam ile Futbolcular Derneği yetkilisi katıldı.

Toplantı sonunda milletvekili Hasan Büyükoğlu, futbolun paydaşlarından elde ettiği bilgileri Cumhuriyet Meclisinde gündeme taşıyacağınıkatılımcılara iletti.