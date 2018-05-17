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Futbol festivali yaşanacak

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Futbol festivali yaşanacak
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Kenan İRFANOĞLU

Kaptan Erbay tesislerinde bugün minik futbolcuların katılımıyla bir futbol festivali yaşanacak.

5 takım, KKTC Fenerbahçe Futbol Okulu, Altın Ayak Futbol Akademisi, Küçük Kaymaklı Minik Takımı, Gençlik Gücü Minik Takımı ve Hamitköy Minik Takımı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek olan futbol festivali saat 17:30'da başlayacak.

"Bütün çocuklar şampiyondur." sloganıyla düzenlenecek olan futbol festivalinde, çocuklar şampiyon ilan edilip, kupa kazanma rekabetine girmeleri de önlenecek ve futboldan keyif almaları sağlanacak.

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