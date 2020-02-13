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Futbol dostluğu

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Mesarya yöneticileri, eski futbolcuları Eftihmios Panagiotu’nun Paralimni’de düğününe katıldılar. Mesarya genel sekreteri Sait Uzun, “Futbol dostluk ve kardeşliktir. Eftihmios kardeşime ve eşine mutluluklar dilerim.” ifadelerini kullandı

Futbol dostluğu

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın yöneticileri geçtiğimiz günlerde eski futbolcuları Eftihmios Panagiotu’nun düğününe katıldılar.

Mesarya forması altında başarılı maçlar çıkaran Eftihmios Panagiotu ile Filipo futbolumuzdan birçok kişi ile yakın dostluklar kurmuşlardı. Paralimni’de gerçekleştirilen düğüne Mesarya asbaşkanı Kaan Ertuğ, genel sekreter Sait Uzun ve Kıbrıslı Rum futbolcuların yakın arkadaşı futbolcu Ali İmam ile Filipo da katılarak Eftihmios’un mutluluğuna ortak oldular.

Mesarya genel sekreteri Sait Uzun düğüne katılmaları ilgili yaptığı açıklamada; “Futbolun bize kazandırdığı güzel insanlar. Futbol evrenseldir; futbol dostluk ve kardeşliktir. Güney Kıbrıs’tan takımımızda futbol oynayan Eftihmios Panagiotu’nun düğününe katıldık. Kardeşime ve eşine mutluluklar dilerim.”

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