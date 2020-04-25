"Futbol devam edecek"

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, 4 – 6 hafta arası hazırlık sürecine ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Sezonun sahada tamamlanmasını isterim. Şampiyon olacaksak, sahada olalım. Bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında futbol liglerimizin devamı, hazırlık sürecikonularında ve genel konularda açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yaşanan süreçten dolayı liglerin yeniden başlaması için 3 haftalık hazırlık sürecinin yeterli olacağını düşünmüyorum. En az 4 haftalık hazırlık süreci ve sonrasında 5. hafta sonunda maçların başlaması olabilir.

Çünkü süreç içerisinde kondüsyon, kas yoğunluğu ve mental açıdan futbolcularımız geriye düşmüşlerdir. Kilo alan futbolcular da vardır. Bu nedenle de 4 – 6 hafta arası hazırlık sürecine ihtiyacımız vardır. Süre uzadıkça, hazırlık dönemi süresi uza.

Sağlık her şeyden önemlidir. Ama ben işin sahada tamamlanmasını isterim. Şampiyon olacaksak, sahada olalım. Sağlık Kurulundan gelecek olumlu rapor ne zaman gelirse o zaman oynayıp, çıkıp sahada şampiyonluğumuzu kazanmak isterdik. Yetkililerin verdiği uygun zamanda da oynanmasını isterim.

Futbolcular ile aynı havuzdayız. Bizim için de öncelik sağlıktır. Ama bilim adamlarının dedikleri gibi bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alışkanlıklar değişecek. Değişirken de hayat devam edecektir.

Rekorlara koşan bir takıma şampiyonluğunun verilmemesi adil olmaz. Bu ligin sayılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Hollanda ligi örneği var ama çok farklı örnekler de vardır.

Her şeyin başı sağlıktır. Ama bu COVİD 19’u kontrol altına almak için bireysel sorumluluklar vardır. Herkes kendi üstüne düşeni yapmalıdır. Bu virüs sadece futboldan değil başka alanlarda da bulaşabilir. Bu nedenle de bu yeni durumla yaşamaya alışmalıyız. Buna uygun tedbirler alarak antrenmanlar yapmalıyız.”

Ekonomik olarak da bazı fedakârlıklar yapmamız gerekecektir. Çünkü futbol devam edecektir. Tüm Mağusa Türk Gücülüler de bu fedakârlıkları yapacaktır. Edineceğimiz tecrübelerle bu işi götürmemiz gerektiğini düşünürüm. Çünkü futbol Milli bir değerdir. 1974’ten sonraki en geniş kapsamlı organizasyonumuzdur.

Yeni durumda kulüpler de transfer yapmayacaklar. Kadrolarını koruyup, alt yapılarından futbolcu yetiştirmek durumunda olabilir.

Felaket senaryosu yaparsak, bu tüm insanları mental olarak olumsuz etkileyecek. Bu nedenle gerekli tedbirleri alarak, Sağlık Kurulu raporlarına göre yaşamımızı sürdürmeliyiz.