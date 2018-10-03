Futbol camiasının acı günü

Ülkemiz futbolunda 1980'lerin sonu ile 90'ların ortasına kadar önemli yeri bulunan futbol camiasının sevilen ismi Özer Esenyel yaşamını yitirdi. Esenyel 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF Başkanlığı yapmıştı. Esenyel'in cuma günü düzenlenecek cenazeyle defnedileceği bildirilirken, cenaze öncesinde KTFF binasında da tören yapılacak.

KTFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'da Özer Esenyel için başsağlı mesajı yayınladı. Başkan Hasan Sertoğlu imzalı mesaj şöyle:

"Çok değerli büyüğümüz, KTFF eski başkanı Özer Esenyel’i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta merhumun ailesi olmak üzere, Özer Esenyel’in tüm sevenleri ve yakınlarına sabır, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. KTFF’ye büyük hizmetleri geçen ve 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF Başkanlığı görevini üstlenen Esenyel anısına 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 10.00’da KTFF’de bir tören düzenlenecektir."