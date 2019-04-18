Futbol akşamı

K-Pet Süper Ligde 27. hafta bu akşam Lefkoşa ve Girne’de oynanacak olan maçlarla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 27. hafta bu akşam Lefkoşa ve Girne’de oynanacak olan maçlarla başlayacak.

K-Pet Süper Ligde 6 maç yarın oynanacak. K-Pet Birinci Ligde ise 1 maç yarın, 7 maç ise Pazar günü oynanacak.

K-Pet Süper Ligde bu akşam 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak Başkent derbisinde lider Yenicami, Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak. Maçı Osman Özpaşa yönetecek.

Gecenin diğer maçında ise Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı’nda Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta Cihangir’i konuk edecek.