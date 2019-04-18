banner255
154 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
459 0
 
31 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
226 0
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
62 0
58 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
74 0
banner82

Futbol akşamı

banner27

K-Pet Süper Ligde 27. hafta bu akşam Lefkoşa ve Girne’de oynanacak olan maçlarla başlayacak

banner262
Futbol akşamı
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 27. hafta bu akşam Lefkoşa ve Girne’de oynanacak olan maçlarla başlayacak.

K-Pet Süper Ligde 6 maç yarın oynanacak. K-Pet Birinci Ligde ise 1 maç yarın, 7 maç ise Pazar günü oynanacak.

K-Pet Süper Ligde bu akşam 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak Başkent derbisinde lider Yenicami, Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak. Maçı Osman Özpaşa yönetecek.

Gecenin diğer maçında ise Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı’nda Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta Cihangir’i konuk edecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.