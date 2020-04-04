Futbol adamlarından güzel haberler

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs, Girne bölgesinin 2 kulüp başkanı ve teknik direktörünü de etkiledi.

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu, korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikleri için korona virüs testine tabi tutulmak istediler.

Karantina oteline giden 3 spor adamına da korona vurüs testi yapıldı. Veli Esendağlı, Rıza Erseven ve Vedat Hacıabitoğlu'nun testlerinden güzel haberler geldi.

Her 3 spor adamının da testleri negatif çıktı. Ancak sağlık bakanlığından resmi bildirim gelmediği için 3 spor adamı da henüz otelden ayrılmadılar.