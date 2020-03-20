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Futbol adamları korona virüsüne karşı

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Futbolumuzun içerisinde olan futbol adamları da korona virüs tehlikesine karşı verilen mücadelede yer alırlarken, Muzaffer Soyer ve Mustafa Dağaşaner da mücadeleye destek veren isimlerden oldular

Futbol adamları korona virüsüne karşı

Futbolumuzun içerisinde olan futbol adamları da Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesine karşı verilen mücadelede yer alıyorlar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı saha komiserlerinden olan Muzaffer Soyer de korona virüs tehlikesine karşı verilen mücadelede Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir sağlık görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner ise Lefkoşa Türk Belediyesindeki görevini özel kıyafeti ile sürdürürken, yaşlı ve ihtiyaçlı ailelerin gıda malzemelerinin dağıtılmasında görev aldı.

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