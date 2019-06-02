Furkan veda etti

K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige yükselen Hamitköy'ün başarılı Türkiyeli futbolcusu Furkan Mızrak takımına veda etti. Furkan Mızrak devre arasında Gümüşhanespor'dan, Hamitköy'e transfer olmuştu.

Hamitköylüler tarafından çok sevilen ve camiada olumlu izlenimler bırakan Furkan Mızrak, Türkiye'ye dönüşünden önce bir veda mesajı yayınladı. Furkan'ın mesajı şöyle:

"Nasıl anlatsam, ne yazsam neler desem az kalır. Kim derdi Kıbrıs'a geleceksin. Burada bir ailen olacak. Başarı tesadüf değildir. Daha bunun gibi güzel sözler. Geldiğim için hiç pişman olmadım. İyi bir teklif gelmesi durumunda neden olmasın? O kupayı tekrar kaldırmak... İnsanın kaderi alın yazısı yazılı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa sonuna kadar helal olsun. Saygılar."