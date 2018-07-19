Fulham'ın Fabri ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ta Tosic ile başlayan ve Matej Mitrovic transfer hareketliliği Fabricio Ramirez ile devam ediyor. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, İspanyol kaleci için ısrarını sürdürüyor.

Londra temsilcisi, İspanyol file bekçisi için siyah-beyazlıların kapısını ilk olarak 3 milyon Avroluk bir teklifle çalmış ancak bu teklif reddedilmişti.

Daha sonra Fulham, teklifini 5 milyon Avro seviyesine çıkarmasına rağmen siyah-beyazlılarca kabul görmedi. İki teklifi reddilmesine karşın Fabri transferinden vazgeçmeyen Londra ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

7.5 milyon Avro civarı bir teklife "evet" demeyi planlayan Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisinin ayrılması durumunda kaleyi David Ospina ile sağlama almak istediği öğrenildi.

Arsenal ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Ospina geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta forma giydiği için ayrılmak istediğini kırmızı-beyazlı takıma bildirmişti.