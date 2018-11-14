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Fulham'da Ranieri dönemi

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Fulham'da Ranieri dönemi
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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Sırp Slavisa Jokanovic'in yerine İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdi.

Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İtalya'da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

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