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Forza Kaymaklı

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Küçük Kaymaklı, Okafor'un hat trick yaptığı maçta Gönyeli'yi mağlup ederek kötü gidişi sonlandırırken, sıralamada da yukarıya tırmandı. Gönyeli ise bir maçı daha kaybederek düşüşünü sürdürürken, sıkıntılı bölgede kaldı

Forza Kaymaklı

STAD: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Küçük Kaymaklı Efe ,Berkem ,Talat ,Bahadır ,(Dk.63 Yusuf) Taner ,Sena ,Rifat ,Barkın (Dk.75 Boran) Mehmet ,Osita , Okafor (Dk.79 Erdoğan )

Gönyeli Kemal ,İbrahim ,(Dk.80 İsmet) Tufan ,Eray ,Barış ,Süleyman (Dk.71 Dennis) Kahraman (Dk.30 Osman) Christian ,Efosa ,Felix , Esin

Goller: Dk.13,28 ve 56 Okafor, Dk.74 Rifat(K.Kaymaklı),Dk.90 Esin Sonay(p) (Gönyeli)

K-Pet Süper Lig’in 10. haftasında Küçük Kaymaklı ile Gönyeli, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Küçük Kaymaklı karşılaşmada kadrosunda revizyona giderek mücadele ederken, Gönyeli 5 sakat oyuncudan eksik maça çıktı. Onyekachi Okafor maçta hat trick yaparken, Rifat diğer golü attı. Küçük Kaymaklı maçtan 4-1 galip ayrılırken, Gönyeli’nin maçtaki tek golünü son dakikada penaltından Esin Sonay kaydetti.

Hakem Serkan Şimşek maçın genelinde iyi bir yönetim sergilemesine rağmen maçın ilk bölümünde bir pozisyonda Gönyeli leyhine penaltı kararı üretmeyince Gönyeliler'in tepkisini çekti. Aldığı galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 17 yaparken, Gönyeli 10 puanda kaldı.

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Etiketler; #kaymaklı
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