Forestten yeni sezona merhaba

Küçük Kaymaklı, Şehitler Anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra yeni sezon açılışını Şht Hüseyin Ruso Stadında gerçekleştirdi

Necati KÜLAHLILAR

Başkentin Süper Ligdeki temsilcilerinden Küçük Kaymaklı, yeni sezon açılışını bugün Şht Hüseyin Ruso Stadında gerçekleştirdi.

Açılış öncesinde Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan Küçük Kaymaklı kafilesi daha sonra sezonun ilk antrenmanı için Hüseyin Ruso Stadına gitti.

Küçük Kaymaklı'nın ilk çalışmasına yeni transferler Talat Dağer ile Yusuf Özbahar da katıldı. Başkan Akay Aşina ile teknik direktör Emre Perçinci antrenmandan önce futbolculara kısa bir konuşma yaparken, yeni sezondan beklentilerini aktardılar.

Teknik direktör Emre Perçinci, antrenman sonrasında gazetemize yaptığı açıklamada, üç kaliteli yabancı futbolcunun kısa süre içerisinde adaya gelmesini bekliyoruz.

Gelecek yabancı futbolculardan Atate kanat, Michael forvet ve Sari orta saha oyuncusudur. Yabancı futbolcuların gelmesi ile birlikte takım iskeletini de belirlemiş olacağız.