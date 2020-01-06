Forest’te Göksun devri

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’da yöneticiler ile saha kullanımı konusunda sorun yaşayan teknik direktör Emre Perçinci’nin görevden alınması sonrasında takımın yeni teknik direktörü belli oldu.

Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına Niyazi Göksun’u getirdi. İlk devrede Gençlik Gücü’ndeki görevinden ayrılmış olan Niyazi Göksun yeni takımı ile ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.

Niyazi Göksun’un teknik heyetinde Gençlik Gücü’nde olduğu gibi Hüseyin Güneralp ve kaleci antrenörü İlhan Arcın yer alacak.

Bu arada Emre Perçinci döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen stoper Bahadır Göçben’in ise takımda kalması bekleniyor.