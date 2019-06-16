Forestliler, Babalar Gününde futbolla coştular

Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi, dün kutlanan Babalar Günü nedeniyle kendi tesislerinde etkinlik düzenledi.

Eğlenceli ve futbol dolu bir gün geçiren Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi öğrencileri ile babaları, birlikte aynı sahada mücadele etmenin gururunu yaşadılar.

Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinin yapmak istediği projelerden biri olan babalarla - çocukları futbol maçında karşı karşıya getirmenin mutluluğunu yaşayan Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi yöneticileri, çocuklara, sahada birlik ve beraberlik içerisinde babası ile karşı karşıya olmanın güzel bir duygu olduğunu hissettirdiler.

