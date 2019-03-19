Forest ruhunu aşılıyorlar

Küçük Kaymaklı'da başkanlığa vekalet eden asbaşkan Akay Aşina ile yönetim kurulunun özverili çalışmaları neticesinde kulüpte işler yoluna girmeye devam ediyor.

Küçük Kaymaklı yönetimi, Küçük Kaymaklı'nın, Gönyeli ile oynadığı maçın seremonisine alt yapısında yer alan futbolcuları da çıkartarak minik futbolcular, "Forest Kaymaklı" ruhunun aşılanmasını hedefledi. Minik futbolcular da A Takım ile sahaya çıkmanın gururunu yaşarken, Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, takımın eski yıldızı Emrah Şehsuvaroğlu'nun oğluyla birlikte sahaya çıktı.