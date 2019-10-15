Forest aşkıyla büyüyorlar

Küçük Kaymaklı taraftarlarının ve futbolcularının çocukları da futbolcularla birlikte sahaya çıkarak, “Forest ruhunu” yaşıyorlar

Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu, takım maçlara çıkarken, Küçük Kaymaklı taraftarlarının ve futbolcularının çocukları da futbolcularla birlikte sahaya çıkarak, “Forest ruhunu” yaşıyorlar.

Küçük Kaymaklı’nın, Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 mağlup ettiği maçta da Şehit Hüseyin Ruso Stadının tribünlerini dolduran yeşil siyahlı taraftarlar, çocukları da coşkuyla alkışladılar.

Maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal da kızı Öznur ile saha içerisine girerek hem kızına coşkuyu yaşattı hem de takım arkadaşlarına destek verdi.