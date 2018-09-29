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"Fırtına"dan muhteşem geri dönüş

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanmasını bildi

"Fırtına"dan muhteşem geri dönüş
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Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında fırtına gibi esti ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa 30'uncu dakikada Eduok ve 37'de Trezeguet'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.  Trabzonspor bu gollere 43 ve 74'üncü dakikalarda Burak Yılmaz, 53 ve 72'inci dakikalarda da Rodallega ile karşılık verdi. 4-2

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Trabzonspor oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a çıkarttı. Lige 4'te yaparak başlayan ve son 3 hafta mağlup olan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. 

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