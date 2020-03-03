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Fırtına kupada da esti

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Fırtına kupada da esti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un golleri Alexander Sörloth ve Filip Novak'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Vedat Muriç kaydetti.

Kritik mücadelenin ilk yarısında her iki taraf da etkili olamadı. Fenerbahçe'de Falette, Jose Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da da Ndiaye sakatlanarak yerini Guilherme'ye bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak.

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