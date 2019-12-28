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Fırtına, Kayseri’yi dağıttı

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Trabzonspor, Süper Lig'de zor günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavili ekipte Sörloth ve Sturridge 2'şer gol attı

Fırtına, Kayseri’yi dağıttı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının 17. ve son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Medical Park Stadı'nda oynanan maçtan bordo-mavili ekip, 6-2 galip ayrıldı

7. dakikada Sörloth ile 1-0 öne geçen Trabzonspor, 37. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk Kayserispor 43. dakikada Ömer Uzun'la farkı 1'e indirdi: 2-1 İlk yarı bordo-mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor, İngiliz yıldızı Sturridge ile 47. dakikada skoru 3-1 yaptı.

66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sturridge, attığı penaltı golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Gol yağmurunu 71. dakikada Abdulkadir Parmak sürdürdü. Abdulkadir'in golüyle Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı: 5-1

Konuk ekip Artem Kravets ile 82'de farkı 3'e indirsede son sözü 90+3'te gol perdesini açan Sörloth söyledi: 6-2

Bu arada Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır sakatlandı ve 53. dakikada yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Ligin ilk yarısını galibiyetle bitiren Trabzonspor puanını 32'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Bu sezon zor günler geçiren Kayserispor ise 10 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.

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