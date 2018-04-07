Fırtına ikinci yarı koptu

Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Kayserispor’u 4-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili ekip, rakibine adeta gol yağdırdı. Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki en farklı skorunu elde etti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 45'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisinin gollerini 53. dakikada Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. ve 76. dakikalarda Burak Yılmaz attı.

26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL: 53. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Mendes'ten kaptığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta, top kaleci Lung'un sağından filelerle buluştu: 1-0

GOL: 62. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün pasında Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Lung'un sağından filelere yolladı: 2-0

GOL: 66. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla topu filelerle buluşturdu: 3-0

GOL: 76. dakikada Trabzonspor, 4. golü buldu. Sağdan ceza sahasında giren Olcay Şahan'ın topuk pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta top üst direğin altına çarparak filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.