banner107
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
24 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
49 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
41 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
26 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
60 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
26 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
113 0
banner82
banner147

Fırtına ikinci yarı koptu

banner27

Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Kayserispor’u 4-0 mağlup etti

Fırtına ikinci yarı koptu
banner137

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili ekip, rakibine adeta gol yağdırdı. Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki en farklı skorunu elde etti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 45'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisinin gollerini 53. dakikada Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. ve 76. dakikalarda Burak Yılmaz attı.
26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
GOL: 53. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Mendes'ten kaptığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta, top kaleci Lung'un sağından filelerle buluştu: 1-0

GOL:  62. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün pasında Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Lung'un sağından filelere yolladı: 2-0

GOL:  66. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla topu filelerle buluşturdu: 3-0

GOL:  76. dakikada Trabzonspor, 4. golü buldu. Sağdan ceza sahasında giren Olcay Şahan'ın topuk pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta top üst direğin altına çarparak filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.