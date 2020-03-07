Fırtına, Gaziantep’te yavaşladı

Stat: Kalyon
Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth
Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor 22. dakikada Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, 53. dakikada Olarenwaju Kayode ile eşitliği yakaladı: 1-1
Bordo-mavili ekibin Nwaekame ile 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla bir maçı eksik olan Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 32'ye yükseltti.