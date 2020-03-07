banner411
banner69
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
4 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
62 0
 
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
158 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
228 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
81 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
34 0
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
233 0
banner374

Fırtına, Gaziantep’te yavaşladı

banner27

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yara aldı

Fırtına, Gaziantep’te yavaşladı

Stat: Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor 22. dakikada Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapattı. 

Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, 53. dakikada Olarenwaju Kayode ile eşitliği yakaladı: 1-1

Bordo-mavili ekibin Nwaekame ile 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 32'ye yükseltti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.