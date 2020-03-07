Fırtına, Gaziantep’te yavaşladı

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yara aldı

Stat: Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor 22. dakikada Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, 53. dakikada Olarenwaju Kayode ile eşitliği yakaladı: 1-1

Bordo-mavili ekibin Nwaekame ile 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Trabzonspor puanını 49'a çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 32'ye yükseltti.