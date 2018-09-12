Fırtına, Bağcıl’da esecek

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl, güçlü bir kadro ile sezona girmeye hazırlanırken, Fırtına Özdil’i yeniden takıma döndürdü. Merit Alsancak Yeşilova’ya transferi gündeme gelmesine rağmen, kulüplerin anlaşamaması sonrasında deneyimli defans futbolcu sezona bonservisinin bulunduğu Bostancı Bağcıl’da devam edecek.