"Fırtına" Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Kasımpaşa’yı 6-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig’in en golcü takımı olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında da birçok dev kulübü geride bırakıp, en çok gol atan takımların başında yer aldı

Süper Lig’de oynadığı son iki maçta 12 gol kaydeden ve 18’inci hafta itibariyle 41 golle, ligin en golcü takımı olan Trabzonspor, Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile karşılaştırıldığında birçok dev kulübü geride bırakarak, en çok gol atan takımların başında yer aldı.

Ayrıca bordo-mavililer, 18’inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga’nın dışında diğer 4 ligdeki takımlara göre de daha az maç oynadı.

İspanya ve Fransa'da 2. İtalya'da 3. Almanya ve İngiltere'de 4. takım

Ligde 18 haftalık bölümde 41 gol kaydeden Trabzonspor, attığı gol bakımından karşılaştırıldığında 20’nci haftası tamamlanan Fransa Ligue 1’de 50 gollü Paris Saint-Germain’in ardından ikinci, yine 20’nci haftası tamamlanan İspanya La Liga’da da 50 gollü Barcelona’nın ardından en golcü ikinci takım oldu.

20’nci hafta karşılaşmaları oynanan İtalya Serie A’da 49 gollü Atalanta ve 46 gollü Lazio’nun ardından 41 gollü Inter ile birlikte 3’üncü sırada yer alan bordo-mavililer, 23’üncü haftası oynanan İngiltere Premier Lig’e göre de 64 gollü Manchester City, 52 gollü Liverpool ve 48 gollü LeicesterCity’in ardından 4’üncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor, 18’inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga’da attığı gol bakımından 51 gollü Leipzig, 50 gollü Bayern Münih ve 46 gollü Borussia Dortmund’un ardından 4’üncü sırada yer aldı.

Gollerin yarısından fazlasını Sörloth ve Nwakaeme'den

6-0’lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 gol atan Alexander Sörloth ile 2 gol kaydeden AnthonyNwakaeme’nin, Trabzonspor’un ligde attığı 41 golün yarısından fazlasında imzası bulunuyor.

Bordo-mavililerde 18 haftalık bölümde 15 gol kaydeden Sörloth takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alırken, Nwakaeme de attığı 7 golle takımın en çok gol atan ikinci ismi oldu. Sörloth ile Nwakaeme, toplamda Trabzonspor’un bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği 41 golün 22’sine imza attı.