Fırtına avantajı kaptı

Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Ekuban), Ndiaye (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 86 Serkan Asan)
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Murawski, Aissati, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 81 Estupinan), Olcay Şahan (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Rodallega
Goller: Dk. 22 Sosa, Dk. 80 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 45+1 Zeki Yavru, Dk. 50 Mustafa Yumlu, Dk. 67 Recep Niyaz, Lopes (Maç bittikten sonra) (Yukatel Denizlispor)
Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi takımın gollerini 22. dakikada Sosa ve 80'de Anthony Nwakaeme attı.
Maçın önemli anları:
22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu: 1-0.
80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 2-0.
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.