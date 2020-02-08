Fırtına Ankara’da da esti

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Alexander Sörloth kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Bordo mavili ekip, Sosa ve Nwakaeme'nin attığı gollerle başkent deplasmanından 2-0'lık üstünlükle üst üste 5. maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Alexander Sörloth kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, mücadelenin 79. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden hemen 4 dakika sonra sahneye çıkan Nwakaeme ceza sahası dışında sağ çaprazdan şık bir golle farkı ikiye çıkardı.

90. dakikada Alexander Sörloth, Hüseyin Göçek'in "VAR" incelemesinin ardından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşmanın sonuna en az 8 dakika eklendi.

Mücadelede başka gol olmayınca, Trabzonspor başkent deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.