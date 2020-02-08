banner255
banner69
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
14 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
80 0
 
37 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.2B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
33 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
751 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
136 0
banner374

Fırtına Ankara’da da esti

banner27

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Alexander Sörloth kırmızı kart gördü

Fırtına Ankara’da da esti

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Bordo mavili ekip, Sosa ve Nwakaeme'nin attığı gollerle başkent deplasmanından 2-0'lık üstünlükle üst üste 5. maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Alexander Sörloth kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 

Trabzonspor, mücadelenin 79. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden hemen 4 dakika sonra sahneye çıkan Nwakaeme ceza sahası dışında sağ çaprazdan şık bir golle farkı ikiye çıkardı.
90. dakikada Alexander Sörloth, Hüseyin Göçek'in "VAR" incelemesinin ardından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşmanın sonuna en az 8 dakika eklendi.

Mücadelede başka gol olmayınca, Trabzonspor başkent deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.