Fırat: Yabancısız futbolu düşünemiyorum

Fırat Ersalan, yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurken, yabancı kontenjanı olmayan KKTC futbolu düşünemediğini söyledi

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Yenicami’nin usta sol ayağı, deneyimli futbolcu Fırat Ersalan, sosyal medyada açıklama yaparak, “Yabancı kontenjanı olmayan KKTC futbolu düşünemiyorum.” ifadelerini kullandı.