Fırat, resmen Kartal

Cihangir Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Fırat Ersalan, kendisini Yenicami Ağdelen Kulübü oyuncusu yapan imzayı attı. Yenicami Kulübü Fırat ile üç yıllık anlaşma sağlarken transfer karşılığı Cihangir'e bonservisli olarak Behiç Kum ve bir miktar para verdi.

Yenicami Kulübü Başkanı Ali Vehid Fırat Ersalan transferi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Transferin gerçekleşmesinde hem Fırat'ın kulübümüzde forma giymeyi çok istemesi, hem bizim oyuncuyu kadromuza katmak istememiz etkili olmuştur. Oyuncumuza Yenicami forması altında başarılarla dolu sezonlar geçirmesini dileriz." dedi.

Transferi ile ilgili konuşan Fırat Ersalan Yenicami forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ersalan şunları söyledi: "Olmak istediğim yerdeyim. Yenicami bu transfer için çok uğraştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Cihangir'e transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum. Yenicami'de şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyorum."

Yenicami Sportif Direktörü Ulus Nasıroğlu, Fırat Ersalan transferi ile ilgili şunları belirtti: "İsteğimiz, ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Bizim için önemli olan oyuncunun karakteridir. Fırat bu karaktere sahip olan bir oyuncudur. Camiamıza hayırlı olsun."