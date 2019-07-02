 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
278 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
12 0
 
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
42 0
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
204 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
210 0
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
224 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
87 0
banner82

Fırat, resmen Kartal

banner27

banner315
Fırat, resmen Kartal
banner267

Cihangir Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Fırat Ersalan, kendisini Yenicami Ağdelen Kulübü oyuncusu yapan imzayı attı. Yenicami Kulübü Fırat ile üç yıllık anlaşma sağlarken transfer karşılığı Cihangir'e bonservisli olarak Behiç Kum ve bir miktar para verdi.

Yenicami Kulübü Başkanı Ali Vehid Fırat Ersalan transferi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Transferin gerçekleşmesinde hem Fırat'ın kulübümüzde forma giymeyi çok istemesi, hem bizim oyuncuyu kadromuza katmak istememiz etkili olmuştur. Oyuncumuza Yenicami forması altında başarılarla dolu sezonlar geçirmesini dileriz." dedi.

Transferi ile ilgili konuşan Fırat Ersalan Yenicami forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ersalan şunları söyledi: "Olmak istediğim yerdeyim. Yenicami bu transfer için çok uğraştı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Cihangir'e transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum. Yenicami'de şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyorum."

Yenicami Sportif Direktörü Ulus Nasıroğlu, Fırat Ersalan transferi ile ilgili şunları belirtti: "İsteğimiz, ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Bizim için önemli olan oyuncunun karakteridir. Fırat bu karaktere sahip olan bir oyuncudur. Camiamıza hayırlı olsun."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.