Fırat Kulle, Mesarya'da

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mesarya, Emre Özsin transferinden sonra orta sahasını da tecrübeli bir isimle güçlendirdi.

Mesarya deneyimli orta saha oyuncusu Fırat Kulle'yi transfer etti. Fırat Kulle, Mesarya'nın geçtiğimiz gün Maraş ile dün ise Görneç ile oynadığı hazırlık maçlarında forma giydi.

Mesarya dün Görneç ile oynadığı hazırlık maçını 8-1 kazanırken, ikinci devreye hazır olduğunu da gösterdi. 4 gol atan Emre Özsin maça damga vururken, Mesarya'nın diğer golleri Alp 2 ve Ahmet'ten geldi.