Fırat, Kırıkkale’de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 4. GruptaAkıncılar,Dilekkaya,Gaziköy,Gönendere ve Yeniceköyile mücadele edecek olan Kırıkkale, tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Kırıkkale, birçok takımda başarıyla forma giyen orta saha futbolcusu Fırat Güngör’ü (Grivas) Görneç’ten bonservisli olarak kadrosuna kattı.

BTM Birinci Lig ekibi Düzova’dan da takviyeler yapacak olan Kırıkkale, geçtiğimiz akşam Gaziveren ile oynadığı hazırlık maçını ise 4-1 kaybetti.