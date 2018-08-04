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Fırat, GG yolunda

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Fırat, GG yolunda
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K-PET Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna hazırlanan Gençlik Gücü, yeni sezonda sıkıntı yaşamamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Gençlik Gücü, geniş bir kadro kurmak için yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde BTM Birinci Lig ekiplerinden Görneç’in deneyimli futbolcusu Fırat Kulle’yi kadrosuna katacak.

Antrenmanlara indirdiği Fırat’a, Mağusa Türk Gücü ile oynanan hazırlık maçında şans veren Gençlik Gücü, hafta içerisinde futbolcunun bonservisini almaya çalışacak.

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