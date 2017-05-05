banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Fırat gerekli mesajı verdi

banner27

Fırat gerekli mesajı verdi
banner137

Necati KÜLAHLILAR

Cihangir’in serbest transfer hakkı bulunan kaptanı Fırat Ersalan, kendisi hakkında çıkan, özellikle Ozanköy’e transfer olacağı haberlerinden sonra, facebook sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı fotoğrafla, mesaj verdi.

Fırat, Cihangir’in renklerini simgeleyen 2 top ve ileriyi gösteren kendisinin fotoğrafını paylaşarak, futbol hayatına takımında devam edeceğinin mesajını verdi. Ozanköy kulüp başkanı Sami Otçuoğlu’da, Fırat’ın transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, Fırat ile aile dostu olduklarını ve aralarında resmi bir transfer görüşmesi geçmediğini açıkladı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.