Fırat gerekli mesajı verdi

Necati KÜLAHLILAR

Cihangir’in serbest transfer hakkı bulunan kaptanı Fırat Ersalan, kendisi hakkında çıkan, özellikle Ozanköy’e transfer olacağı haberlerinden sonra, facebook sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı fotoğrafla, mesaj verdi.

Fırat, Cihangir’in renklerini simgeleyen 2 top ve ileriyi gösteren kendisinin fotoğrafını paylaşarak, futbol hayatına takımında devam edeceğinin mesajını verdi. Ozanköy kulüp başkanı Sami Otçuoğlu’da, Fırat’ın transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, Fırat ile aile dostu olduklarını ve aralarında resmi bir transfer görüşmesi geçmediğini açıkladı.