Finalistler belirlendi

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige yükselecek 5 takımı belirleyecek Play-Off finallerine yükselen 10 takım belli oldu

Soydan SAKALLI

Yeni sezon BTM Birinci Lig 20 takımlı, 10’arlı iki grup şeklinde oynanacağı için BTM İkinci Lig’den 5 takım, BTM Birinci Lige yükselecek.

Buna göre 6 grupta lider olarak grubunu bitiren ve 4 tane de en iyi grup ikincisini eşleşerek Play-Off finalleri oynayacaklar. Play-Off finalleri kazanan takımlar, BTM Birinci Lige terfi edecekler. Dikmen, Sadrazamköy Kayalar, İncirli, Düzova, Dilekkaya, İskele Trabzon, Boğaziçi, Kumyalı, Tuzla ve Yarköy Play-Off finallerine yükselen ekipler oldular.

Play-Off finallerinde en iyi puan ortalamasına sahip 5 lider takım seri başı olacak. En düşük puan ortalamalı lider ile ikinci sırada terfi edenler ise seri başı takımların rakipleri olacaklar.