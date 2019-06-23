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Finalistler belirlendi

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BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige yükselecek 5 takımı belirleyecek Play-Off finallerine yükselen 10 takım belli oldu

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Finalistler belirlendi
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Soydan SAKALLI

Yeni sezon BTM Birinci Lig 20 takımlı, 10’arlı iki grup şeklinde oynanacağı için BTM  İkinci Lig’den 5 takım, BTM Birinci Lige yükselecek.

Buna göre 6 grupta lider olarak grubunu bitiren ve 4 tane de en iyi grup ikincisini eşleşerek Play-Off finalleri oynayacaklar. Play-Off finalleri kazanan takımlar, BTM Birinci Lige terfi edecekler. Dikmen, Sadrazamköy Kayalar, İncirli, Düzova, Dilekkaya, İskele Trabzon, Boğaziçi, Kumyalı, Tuzla ve Yarköy Play-Off finallerine yükselen ekipler oldular.

Play-Off finallerinde en iyi puan ortalamasına sahip 5 lider takım seri başı olacak. En düşük puan ortalamalı lider ile ikinci sırada terfi edenler ise seri başı takımların rakipleri olacaklar.

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