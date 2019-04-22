Finali hedefliyorlar

Doğan Türk Birliği ile Yenicami'nin teknik direktörleri, Caner Oshan ile Sedat Devecioğlu, hedeflerinin finale yükselmek olduğunu söylediler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşacak olan Doğan Türk Birliği ile Yenicami'nin teknik direktörleri, Caner Oshan ile Sedat Devecioğlu, hedeflerinin finale yükselmek olduğunu söylediler.

Doğan Türk Birliği'nin deplasmanda kazandığı ilk maç sonrasında yapılacak, 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan ikinci maç öncesinde Caner Oshan ile Sedat Devecioğlu'nun açıklamaları şöyle:

CANER OSHAN: TEK TUTANAĞIMIZ KUPA

"Doğan Türk Birliği olarak tek tutanağımız kupadır. İlk maçı kazanarak bir avantaj yakaladık. Ama Yenicami, Yenicami'dir. Rakibimiz Yenicami'nin ne olduğunu biliyoruz.

Yenicami, kupa maçından hemen önce ligin en formda takımlarından Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacak. Biz ise lig maçlarımızda daha çok genç oyuncularımıza yer vereceğiz.

Yenicami ile oynayacağımız kupa maçına da en iyi kadromuzla çıkarak, bize turu - finali getirecek skoru alacağız."

SEDAT DEVECİOĞLU: ZORLU VE KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK

"Rakibimiz Doğan Türk Birliği sadece kupaya odaklandı. Biz ise kupanın yanı sıra ligi de düşünmek zorundayız.

İlk maçta 3-2 mağlup olduğumuz Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız ikinci maç oldukça zorlu ve keyifli bir maç olacak.

Ben 3-2'lik mağlubiyeti çevirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha önce aldığımız gollü galibiyet örnekleri vardır. Bunu yineleyerek, finale yükseleceğimize inanırım."