Finale yükselmek için eşleştiler

Kıbrıs Kupası'nda yarı final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler belli oldu. Kura çekiminde kulüplerini temsilen bulunan yöneticiler Ercan İbrahimoğlu, Atilla Süren, Hasan Çerkez ve Sabri Deniz, hedeflerinin turu geçerek finale yükselmek olduğunu belirttiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda yarı final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler belli oldu.

Kupada yarı final ilk maçları 10 Nisan, ikinci maçlar ise 24 Nisan'da oynanacak. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada 10 Nisan 2019 Çarşamba günü oynanacak olan maçların saat 19.00'da başlayacağını duyurdu.

Eşleşmeler şöyle;

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar TSK - Mağusa Türk Gücü

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK - Doğan Türk Birliği SK

Kura çekiminde kulüplerini temsilen bulunan Yenicami yöneticisi Ercan İbrahimoğlu, Mağusa Türk Gücü yöneticisi Atilla Süren, Doğan Türk Birliği yöneticisi Hasan Çerkez ve Yonpaş Dumlupınar yardımcı antrenörü Sabri Deniz kura ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Ercan İbrahimoğlu, Yenicami olarak hedeflerinin çifte kupa olduğunu söylerken, Doğan Türk Birliği karşısında ilk maçtan avantajlı skorla ayrılıp, turu geçerek finale yükselmek istediklerini belirtti.

Hasan Çerkez, Doğan Türk Birliği lig şampiyonluğu hedefinden uzaklaştıktan sonra tek hedeflerinin Kıbrıs Kupası kaldığını söylerken, finale yükselerek kupayı kazanmak istediklerini belirtti.

Atilla Süren, Yonpaş Dumlupınar ile gerçek bir Mağusa derbisi oynayacaklarını söylerken, gece oynanacak olan maçın dolu tribünler önünde oynanmasını diledi. Kupayı kazanmak istediklerini belirten Atilla Süren, Mağusa Türk Gücü olarak Yonpaş Dumlupınar karşısında turu geçmek istediklerini belirtti.

Sabri Deniz, Mağusa Türk Gücü ile oynadıkları derbi maçlarının özel maçlar olduğunu söylerken, tüm Mağusalılar’ı maça davet etti. Yonpaş Dumlupınar’ın kupada aldığı sonuçlar dikkate alındığında kupada iddialı olduklarının görüldüğüne dikkat çeken Sabri Deniz, turu geçmek istediklerini belirtti.