Final gururu

Kupada finale yükselmenin gururunu yaşayan Mağusa Türk Gücü ile Cihangir, 11 Mayıs akşamı Atatürk Stadı'nda oynanacak olan final maçını kazanarak, kupayı müzelerine götürmeyi hedefleyecekler

Soydan SAKALLI

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda finale yükselen Mağusa Türk Gücü ile Cihangir, 11 Mayıs akşamı Atatürk Stadı'nda oynanacak olan final maçını kazanarak, kupayı müzelerine götürmeyi hedefleyecekler.

5 yıl sonra finale yükselen Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğlu ile tarihinde ilk kez finale yükselen Cihangir'in teknik direktörü Toygar Davulcu, tur atladıkları yarı final rövanş maçları sonrasında, final ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladılar:

Ali Oraloğlu: Kupaya uzanmak hedefindeyiz

"Mağusalı tribünde takımına destek veriyor. Mağusalılar'ın Lefkoşa'daki final maçında da tribünlerde takımlarına tam destek vereceklerine olan inancım tamdır. Taraftarlarımız tribünlerde finale renk katacaklardır.

Biz Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'ndaki ilk hedefimizi finale yükselmek olarak belirlemiştik. Şimdi ilk hedefimize ulaştık.

Finalde de kupaya uzanarak, Mağusa Türk Gücü'nün 31 yıllık kupa hasretini sonlandırmak hedefindeyiz."

Toygar Davulcu: Kupayı köye getirebiliriz

"Cihangir'de göreve başladığımda lig sonuncusu olan bir takımdan, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda finale yükselen bir takım olduk. Bunu uyum içerisinde, çalışırken doğruları yaparak başardık.

Bizi yarı final rövanş maçında destekleyen tüm Mesarya halkına çok teşekkür ederim. Mesarya halkı tribünlerde bizleri desteklemeye devam ederlerse, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı bu köye getirebiliriz.

Biz camiamıza bir söz verdik. Sözümüzü tutarak, finale yükseldik. Herkes bunun keyfini çıkarsın. Çünkü bu bir tarihtir."