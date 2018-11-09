Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi

BTM 1. Ligi’nde fikstür çekimi yapılırken, KTFF ile işbirliğinde futbolumuzu ileriye taşımayı hedefleyen Spor Dairesi, BTM 1. Lig ve BTM 2.Lig’in hakem ücretlerini ödeme kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup fikstürlerinin belirlendiği fikstür çekiminin ardından takımlar 1 Aralık 2018 Cumartesi günü başlayacak olan ligi beklemeye çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Tesisler Sorumlusu Haldun Oktay, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ile BTM Kurulu üyeleri Niyazi Nizam ve Alper Aligüllü, kulüp temsilcileri ve spor basını katıldı.

Sertoğlu: "Dilerim kulüpler önümüzdeki sezon daha fazla genç futbolcuya şans verir"

Fikstür çekiminde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz günlerde Başbakan Tufan Erhürman ile biraraya geldiklerini söyledi. Sertoğlu, Erhürman ile görüşmesinde BTM 1. Lig ve BTM 2.Lig’in hakem ücretlerini konuştuklarını ve bu paraları kulüplerin ödemekte zorlandığını ifade ederek, “Bu yıl hakem ücretlerini Spor Dairesi ödeyecek. Umarım kulüplerimiz bu sezon rahat bir sezon geçirir ve önümüzdeki yıl daha fazla genç futbolcuya şans verir.”diye konuştu.

Değirmencioğlu: "Hakem ücretlerikonusunda uzlaşı sağladık"

Sertoğlu’nun ardından konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da Başbakan Tufan Erhürman ile Hasan Sertoğlu görüşmesinde kendisinin de yer aldığını ve hakem ücretleri konusunda uzlaşı sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Ligde ilk hafta programı şöyle oluştu;

BTM 1.Lig Kırmızı Grup 1.Hafta

Dipkarpaz SK – Gaziköy SK

Mehmetçik TÇBSK – Vadili SK

Geçitkale GSK – Serdarlı GB

Türkmenköy ASK – BAY

Görneç KKSK – Dörtyol SK

BTM 1.Lig Beyaz Grup 1.Hafta

Zümrütköy SK – Denizli SK

Lapta TBSK – Aydınköy MSK

Karaoğlanoğlu SB – Yılmazköy SK

Tatlısu HOSK – Ortaköy SK