FIFA’nın Değiştirmeyi Planladığı Elle Oynama Kuralı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin futbol dünyasına girmesi ile birlikte hakemler, maçın önüne geçen figürler haline gelmeye başladı. Adaleti sağlamak adına uygulanmaya çalışılan VAR; tartışmalı penaltı pozisyonları, kırmızı kart pozisyonları, ofsayt pozisyonları ve topun çizgiyi geçip geçmediği pozisyonlarda devreye giriyor.

Faul olup olmadığı durumlarda bile hakem yorumcularının farklı bakış açısıyla değerlendirdiği durumlara ek olarak FIFA, elle oynamalar için yeni bir kural telaşı içerisinde. Bild gazetesinin haberine konu olan elle oynama düzenlemesini hep birlikte inceleyelim.

Futbol ayak ile oynanan oyun olarak tabir edilse de, aslında kol haricinde her yerinizle topa temas edebileceğiniz bir spor. Topum kola değmesi sonucunda hakem rakip takım lehine düdüğünü davranıyor

Topun elle oynanıp oynanmadığı ise tamamen hakemin inisiyatifinde olan bir durum. Top bariz bir şekilde ele ya da kola çarpsa bile oyunu devam ettirebiliyor

Şu an uygulanmakta olan elle oynama kurallarına göz atalım

-El mi topa gitmiş, yoksa top mu ele çarpmış?

-Oyuncunun elleri ya da kolları “doğal” bir pozisyonda mı?

-Oyuncu kollarını kullanarak “vücudunu uzatmaya veya genişletmeye” çalışmış mı?

-Oyuncu, topun eline çarpmasından kaçınmış mı?

-Top, oyuncunun eline çarpmadan önce, uzun bir mesafeden mi yoksa kısa bir mesafeden mi geldi?

-Oyuncu, elini topun çarpmasından kaçırabilmiş mi?

-Oyuncu kasıtlı olarak topa dokunmak için elini ya da kolunu kullanmış mı?

Hakemin takdirine göre belirlenen elle oynama kurallarına FIFA el atmaya karar vermişe benziyor. Amaç futbolda adaleti sağlamak fakat bu kural futbol kamuoyunda geçer not almamış gibi gözüküyor. Nedeni ise futbolun ruhuna uygun olmaması

Topun kola gelme şiddetine, mesafesine, futbolcunun niyetine göre cezalandırılıp cezalandırılmaması hakem inisiyatifinde olan bu kural için getirilen yeni elle oynama düzenlemesinde kafaları karıştıran durumlar var

Bild gazetesinin haberine göre artık futbolcularına topa elle dokunurken niyetine bakılmayacak. Onun yerine elin konumuna göre karar verilecek

Saat kadranı kullanılarak anlatılan yeni sistemde omuz hizası referans noktası alınacak. Saat 3 ve 9 yönünün üstündeki alanlarda futbolcu el ile topa müdehale ederse, hakem elle oynama kararı verecek

Eğer topa omuz hizasının biraz altında, yani saat 3,4 ve 8,9 aralığında elle temas edildiyse hakemin kararına bırakılacak

Top eğer ki elle topa temas ettiğinde saat 4,5,6,7,8 aralığında ise hakem pozisyonu elle oynama olarak değerlendirmeyecek

Bu durum futbolun ruhuna oldukça uzak geliyor. Çünkü bu açığın farkında olan defans oyuncuları saat 4 ile 8 aralığında kollarını açarak topu kapmak için daha geniş alana sahip olacaklar

Devrim niteliğinde denilerek lanse edilen yeni “elle oynama kuralları düzenlemesi” oldukça kullanışsız gözüküyor.