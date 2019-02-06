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FIFA zirvesine, Kamalı da katılacak

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FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Bu zirveye KTFF Dış İlişkiler sorumlusu Orçun Kamalı’da katılacak

FIFA zirvesine, Kamalı da katılacak
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Necati KÜLAHLILAR

FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek 13.02.2019 FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye Türkiye ikinci kez ev sahibi olacak. Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bu arada KTFF Dış İlişkiler sorumlusu Orçun Kamalı 13 Şubat Çarşamba günü Türkiye'ye gidecek. UEFA yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu I. başkan yardımcısı Servet Yardımcı ile görüşecek olan Kamalı'nın, FİFA heyeti ile de görüşme ortamı yaratılırsa yıllardır ülkemize uygulanan spor ambargosunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

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