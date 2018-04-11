“FIFA ve KOP, CONIFA’ya müdahale edemez”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların KKTC Milli Futbol Takımının CONIFA’ya katılımının engellenmesi çabaları sürerken, KOP Genel Sekreteri Vakis, FIFA’nın ve KOP’un CONIFA’yı tanımadıkları için buna müdahale edemeyeceklerini ifade etti

İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların örgütlü bulunduğu “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu”nun, KKTC Milli Futbol Takımı’nın, 31 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılımını engellemek için çaba harcadığı ifade edildi.

Alithia gazetesi “Yurt Dışında Yaşayan Rumlardan Kıbrıslı Türklerin Milli Takımına Fren” başlıklı haberinde, KKTC milli futbol takımının CONIFA’ya katılımının, İngiltere’de yaşayan Rumların tepkisine neden olduğunu ve bu hedefle bazı itiraz ve girişimlerde bulunulduğunu yazdı.

Gazeteye göre “Alpha’ya” konuşan “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis, hali hazırda konuyla ilgili tepkide bulunduklarını ve her şeyden önce, bu oyunlara ev sahipliği yapacak olan Enfield Belediyesi ve diğer belediyelerle görüşerek, onları, KKTC'nin İngiliz hükümeti dahil olmak üzere, hiçbir hükümet tarafından tanınmadığı konusunda bilgilendirdiklerini iddia etti.

Bu sebepten dolayı, belediyelerin bu takımın sahalarında oynamasına izin vermemeleri gerektiğini iddia eden Karaolis, bunun Kıbrıslı Türkleri durdurma konusu olmadığını ancak onların, tanınmayan bir ülkenin bayrağı altında oynadıklarını öne sürdü.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasına da yer verilen haberde, Rum Futbol Federasyonu KOP’un açıklamasına da yer ayrıldı.

Gazeteye göre, KOP adına “Alpha’ya” konuşan Genel Sekreter Fivos Vakis, CONIFA’nın uluslararası açıdan tanınmadığını, yalnızca kendi üyeleri tarafından tanındığını ve FIFA’nın bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamayacağını ifade etti.

KOP’un, futbol kulüplerinin bağlı olduğu ve futbol tüzüklerini meydana getiren “Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği” FIFA üyesi olduğunu ifade eden Vakis, FIFA ile KOP’un bu duruma müdahale edemeyeceklerini, çünkü CONIFA’yı tanımadıklarını ekledi.