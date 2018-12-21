Fidan: Maça mutlak kazanmak için çıkacağız

Şampiyonluk hedefindeki Dörtyol, BTM Birinci Lig’de oynayacağı Mehmetçik maçına hazırlanırken, asbaşkan Necip Fidan, maça mutlak kazanmak için çıkacaklarını açıkladı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’a iddialı bir kadro ile giren ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Dörtyol, 3 haftada topladığı 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

BTM Birinci Lig’in dördüncü haftasında evinde puansız Mehmetçik’i konuk edecek olan Dörtyol’un asbaşkanı Necip Fidan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Necip Fidan’ın açıklamaları şöyle:

“Dörtyol olarak sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşma yolunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bunu da ilk 3 haftada aldığımız sonuçlarla gösterdik.

Şimdi sırada evimizde oynayacağımız Mehmetçik maçı var. Rakibimizin puansız olması maçı daha da tehlikeli yapıyor. Çünkü Mehmetçik liglerimizin deneyimli kulüplerindendir.

Biz maça mutlak kazanmak için çıkacağız. Tek hedefimiz olan galibiyeti de taraftarlarımızın da vereceği destek ile alacağımıza inanıyorum. Dörtyol’a gönül verenlerin maça gelmelerini ve sevincimize ortak olmaya davet ediyorum.”