banner237
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
12 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
15 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
13 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
51 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
22 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
30 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
266 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
26 0
banner82

Fidan: Daha yeni başladık

banner27

banner210
Fidan: Daha yeni başladık
banner215

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından 4 puan çıkaran Dörtyol’da zorlu Görneç deplasmanından çıkarılan 1 puan ve Türkmenköy karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı yüzler gülüyor.

Dörtyol asbaşkanı Necip Fidan, oldukça iyi hazırlandıkları ligde galibiyetlere daha yeni başladıklarını, içeride – dışarıda oynadıkları her maça mutlak galibiyet hedefi ile çıkacaklarını söyledi. Teknik heyet ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu belirten Necip Fidan, taraftarlarından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.