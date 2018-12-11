Fidan: Daha yeni başladık

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından 4 puan çıkaran Dörtyol’da zorlu Görneç deplasmanından çıkarılan 1 puan ve Türkmenköy karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı yüzler gülüyor.

Dörtyol asbaşkanı Necip Fidan, oldukça iyi hazırlandıkları ligde galibiyetlere daha yeni başladıklarını, içeride – dışarıda oynadıkları her maça mutlak galibiyet hedefi ile çıkacaklarını söyledi. Teknik heyet ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu belirten Necip Fidan, taraftarlarından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.