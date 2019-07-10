Fernando Sevilla’da

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando Reges’in transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı

Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki sambacının transferinden 4 buçuk milyon euro bonservis bedeli kazanacağı belirtildi.

İki sezondur Galatasaray forması giyen Fernando'nun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmıştı.

Sarı kırmızılı ekip, iki yıl önce Brezilyalı oyuncu için Manchester City'ye bonuslarla birlikte 6 milyon 150 bin euro ödemişti.

Geçen sezon 32 maça çıkan Fernando, 2 gol attı, 4 gol pası verdi.

Brezilyalı oyuncu, sarı kırmızılılarla iki sezonda iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası zaferi yaşadı.